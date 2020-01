Exclusief voor abonnees TENNIS 27 januari 2020

Roger Federer (ATP 3) had zijn marathon tegen John Millman in de derde ronde goed verteerd en had gisteren maar één set nodig om op temperatuur te komen en met 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 voorbij Marton Fucsovics (ATP 67) naar zijn 57ste grandslamkwartfinale te trekken. Daarin treft hij de onvolprezen Tennys Sandgren (ATP 100). Vreemd geval, de 28-jarige Amerikaan want enkel op de grandslamtoernooien komt zijn beste tennis naar voren: twee jaar geleden speelde Sandgren al eens de kwartfinale in Melbourne. "Ik heb al veel tennis gespeeld in mijn leven, maar nog nooit tegen Tennys", giechelde Federer. In de andere kwartfinale treft Novak Djokovic het herrezen opslagkanon, Milos Raonic (ATP 35). (FDW)