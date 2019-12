Exclusief voor abonnees TENNIS 18 december 2019

Na Wickmayer verloor ook Van Uytvanck (WTA 47) in de eerste ronde van de Challenger van Limoges: 6-4, 6-4 tegen Sorribes-Tormo (WTA 85). Vandaag is het nog de beurt aan Greet Minnen (WTA 122) die het opneemt tegen Clara Burel (WTA 798). In het dubbelspel verloren Van Uytvanck en Minnen in de eerste ronde: 6-3, 3-6, 10-7 tegen Alexandrova en Kalashnikova. (WWT)