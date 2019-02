TENNIS 22 februari 2019

Alison Van Uytvanck (WTA 53) voelt zich in haar sas in Boedapest. De 24-jarige Brabantse is eerste reekshoofd en titelverdedigster in de Hongaarse hoofdstad en plaatste zich gisteren voor de kwartfinale na een 6-4, 7-5-zege op Iga Swiatek (WTA 140). Dat is een mooie overwinning daar de 17-jarige Poolse een opkomend talent is dat vorig jaar nog de juniorentitel vierde op Wimbledon. Bij de laatste acht speelt Van Uytvanck vandaag tegen Madison Brengle (WTA 95) of Kateryna Kuzlova (WTA 126)

