TENNIS 10 december 2018

De 19-jarige Lara Salden (WTA 543) vierde in Tsjechië haar tweede toernooizege op rij. In Jablonec versloeg de Limburgse thuisspeelster Pantuckova (WTA 453) met 6-3, 3-6, 6-4. Voor Salden is het de vierde titel van het seizoen. (WWT)