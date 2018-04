TENNIS 03 april 2018

Op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston werkte Maryna Zanevska (WTA 166) zich op de hoofdtabel nadat ze in de kwalificatieronde de Oekraïense Yastremska (WTA 164) met 7-6, 2-6, 6-3 versloeg. In de eerste ronde werd het gisteravond echter een nederlaag tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 83): 6-1, 6-4

