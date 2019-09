Exclusief voor abonnees TENNIS 05 september 2019

Met 7-6, 6-3 tegen Donna Vekic (WTA 23) behaalde Belinda Bencic (WTA 12) haar eerste halve finale op een grandslamtoernooi. In 2014 raakte de 22-jarige Zwitserse al tot in de kwartfinale en twee jaar later haalde ze de top tien, maar blessures duwden haar in 2017 tot buiten de top 300. Maandag staat ze opnieuw in de top tien.