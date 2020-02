Exclusief voor abonnees TENNIS 24 februari 2020

Straffe prestatie van Elise Mertens (WTA 22) in Doha. Daar is de Limburgse titelverdedigster en dat inspireerde haar om Qiang Wang (WTA 28) in de eerste ronde met 6-1, 6-2 af te drogen. Een opsteker voor Mertens die in de tweede ronde Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 31) of Yulia Putintseva (WTA 32) treft. Alison Van Uytvanck (WTA 48) klopte Polona Hercog (WTA 43) met 6-2, 6-2 en treft in de tweede ronde de in vorm zijnde Elena Rybakina (WTA 17) of Sorana Cirstea (WTA 72). De 34-jarige Kirsten Flipkens (WTA 83) kwalificeerde zich via een 6-1, 6-3-zege op Greet Minnen (WTA 106) voor de hoofdtabel op de Qatar Open en daarin ontmoet ze vandaag de vijftien jaar jongere Dayana Ysatremska (WTA 26). (FDW)

