Domper op de feestvreugde in Melbourne. De grote, lokale hoop bij de mannen, Alex De Minaur (ATP 21), moet verstek laten gaan voor de Australian Open met een buikspierblessure. Door het onweer van dinsdagavond is de toxische lucht van de bosbranden wel even verdwenen uit Melbourne, maar de misnoegdheid over het feit dat de kwalificatiewedstrijden toen toch moesten doorgaan niet. Er wordt zelfs openlijk gepraat over het oprichten van een vakbond voor de spelers om dit soort zaken aan te kaarten en tegen te gaan. (FDW)

