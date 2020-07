Exclusief voor abonnees TENNIS 09 juli 2020

Zoals eerder deze week aangekondigd stopt de Kim Clijsters Sports & Health Club in Bree na een interne evaluatie de samenwerking met Carl Maes, de directeur van de academie. "Al onze activiteiten worden in hun bestaande vorm verdergezet", benadrukken eigenaars Kim Clijsters en Bob Verbeeck van Golazo in een persbericht. Maes, die Clijsters reeds in haar jeugdjaren begeleidde, gaat aan de slag in een academie op Tenerife. (WWT)