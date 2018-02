TENNIS 08 februari 2018

Onverwachte move van Roger Federer. De Australian Open-winnaar accepteerde een wildcard voor het toernooi van Rotterdam en zal dus volgende week aan het werk te zien zijn in Ahoy, waar hij eerder in 2005 en 2012 de titel won. De 36-jarige Zwitser lijkt daarmee op jacht te gaan naar de nummer 1-positie, als hij de halve finale haalt, vervangt hij Rafael Nadal aan de top van de ranking en wordt hij de oudste nummer één in het professionele tijdperk. David Goffin is ook van de partij in Rotterdam en verdedigt er een finaleplaats. (FDW)