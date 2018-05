TENNIS 26 mei 2018

Geweldig toernooi van Kirsten Flipkens (WTA 69) in Nürnberg, ook al verloor ze in de halve finale redelijk sec (3-6, 1-6) van Riske (WTA 105). 's Morgens had de 32-jarige Kempense wel voor dé prestatie gezorgd door titelverdedigster en gravelliefhebster Kiki Bertens (WTA 18) na een marathon van 2u34 met 5-7, 6-3, 7-6 te verslaan. Flipkens zal met veel vertrouwen naar Roland Garros kunnen afreizen, maar het enige minpuntje is wel dat ze morgen of maandag al haar eerste ronde tegen Tatjana Maria (WTA 64) moet afwerken. Afwachten of ze gerecupereerd geraakt. (FDW)