Michael Geerts (ATP 447) speelde voor de derde week op rij de finale van een 25.000 dollar-toernooi in de VS en veroverde een tweede titel. Geerts haalde het gisteren in Waco met 7-5, 3-6, 7-6 van de Amerikaan Alex Rybakov (ATP 595). In set drie redde hij vijf matchballen

