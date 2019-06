Exclusief voor abonnees Tennis 20 juni 2019

Ruben Bemelmans (ATP 175) vloerde in Ilkley in de tweede ronde de Rus Karlovskiy (ATP 211) met 6-4, 6-1. Nu treft hij de Fransman Antoine Hoang (ATP 111), die hem vorige week versloeg in de kwartfinale in Nottingham

