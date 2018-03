TENNIS 21 maart 2018

Toernooidirecteur Guy Forget maakte bekend dat Roland Garros nog maar eens het prijzengeld gaat verhogen. Voor de winnaars is er nu 2,2 miljoen euro weggelegd, dat is 100.000 euro meer dan vorig jaar. Verliezers in de eerste ronde strijken nog altijd 40.000 euro op, dat is 5.000 euro meer dan in 2017. De totale prijzenpot van 39.197.000 euro is met 9,2 procent gestegen ten opzichte van de vorige editie. Roland Garros start op 27 mei