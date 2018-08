TENNIS 11 augustus 2018

In het Duitse Pullach verloor Kimmer Coppejans (ATP 297) in de tweede ronde met het kleinste verschil van de als tweede geplaatste Tsjech Jiri Vesely (ATP 92): 7-5, 1-6, 7-6. Nog in Pullach spelen Sander Gillé en Joran Vliegen een derde finale in het dubbelspel op rij.