TENNIS 08 juli 2019

De 25-jarige Jeroen Vanneste schreef voor de tweede week op rij een 25.000 dollar-toernooi in ons land op zijn naam. Vorige week won hij in Aarlen en gisteren was hij in Lasne opnieuw aan het feest. In de finale versloeg Vanneste de Duitser Jeremy Jahn (ATP 428) met 6-1, 7-5. (WWT)