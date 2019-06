Exclusief voor abonnees TENNIS 03 juni 2019

00u00 0

Voor enkele landgenoten start het grasseizoen deze week al. Ruben Bemelmans (ATP 162) moet het op de Challenger in het Engelse Surbiton in de eerste ronde opnemen tegen de Australiër John-Patrick Smith (ATP 225). Bij de vrouwen staat in Surbiton een ITF-toernooi op de affiche. Alison Van Uytvanck, Greet Minnen en Yanina Wickmayer zijn er van de partij

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis