TENNIS 03 maart 2018

Rafael Nadal (31) zal deze maand niet aantreden in de Masters 1.000-toernooien van Indian Wells (Californië) en Miami (Florida). Eerder deze week gaf de nummer twee van de wereld ook al forfait voor het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco. Nadal heeft nog altijd last van de blessure aan het rechterbovenbeen die hij tijdens het Australian opliep. Het toernooi van Indian Wells heeft hij al drie keer op zijn palmares (2007, 2009, 2013).