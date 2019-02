TENNIS 25 februari 2019

Kimmer Coppejans (ATP 193) heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn goed optreden in de Davis Cup in Brazilië twee weken geleden. Vorige week wist hij zich niet te kwalificeren voor het ATP-toernooi van Rio en afgelopen weekend was hij in São Paulo eenzelfde lot beschoren. In de eerste kwalificatieronde wist Coppejans wel nog met 4-6, 6-0, 6-3 te winnen van de Portugees Joao Domingues (ATP 216), maar gisteren was de Italiaan Giannessi (ATP 164) met 4-6, 2-6 te sterk

