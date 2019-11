Exclusief voor abonnees TENNIS 13 november 2019

00u00 0

Dominika Cibulkova (30) kondigde gisteren in Bratislava haar afscheid van het proftennis aan. De amper 1m60 grote Slovaakse haalde de finale van de Australian Open 2014 en won acht WTA-titels, waaronder de Masters in 2016. Ze was een jaar later ook het nummer 4 van de wereld. "Ik kreeg altijd te horen dat ik te klein was", zei Cibulkova, die dit jaar op Roland Garros haar laatste wedstrijd speelde. "Daardoor is alles dat ik heb meegemaakt in mijn carrière ongelooflijk." (FDW)