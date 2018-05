Tennis 15 mei 2018

Op de Challenger van Lissabon werkte Joris De Loore (ATP 343) zich door de kwalificaties. In de beslissende ronde versloeg hij de Tsjech Satral (ATP 368) in de tiebreak van de derde set: 6-1, 6-7, 7-6. Op de hoofdtabel wacht in de eerste ronde de Italiaan Giustino (ATP 255)

