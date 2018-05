TENNIS 16 mei 2018

00u00 0

Na zijn toernooizege in Ostrava kon Arthur De Greef (ATP 222) niet bevestigen in Bordeaux. Hij ging er in de eerste ronde met 6-1, 6-2 uit tegen Grégoire Barrère (ATP 241)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN