Exclusief voor abonnees Tennis 02 november 2019

De afscheidnemende Steve Darcis (ATP 181) lijkt helemaal klaar voor de Davis Cup Finals later deze maand. Op de Challenger in het Duitse Eckental plaatste hij zich voor de halve finale. In de derde ronde verraste Darcis de als eerste geplaatste Pool Majchrzak (ATP 90) met 3-6, 6-3, 7-5 en gisteren in de kwartfinale klopte hij de Oekraïner Marchenko (ATP 256) met 6-7, 7-6, 6-3. Opponent vandaag wordt de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 103)