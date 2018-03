TENNIS 29 maart 2018

Kimmer Coppejans (ATP 278) staat weer met vertrouwen te tennissen. Gisteren verraste hij op de Challenger van Marbella de als eerste geplaatste Spanjaard, Robert Carballes-Baena (ATP 78) met 6-3, 7-6. Vorige maand won Carballes-Baena nog het ATP-toernooi van Quito. Voor Coppejans, die in de kwalificaties startte, is het de vijfde zege op rij in Marbella. In de kwartfinale treft hij de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 123)

