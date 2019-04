Exclusief voor abonnees TENNIS 12 april 2019

00u00 0

Mooie zege voor Kimmer Coppejans (ATP 196) op de Challenger van Murcia. Hij ging in de derde ronde met 7-5, 2-6, 7-5 over de ervaren Tsjech Lukas Rosol (ATP 133). Vandaag neemt Coppejans het in de kwartfinale op tegen de Spanjaard Zapata-Miralles (ATP 256), die eerder Arthur De Greef uitschakelde

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis

ATP