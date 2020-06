Exclusief voor abonnees Tennistoernooi Cincinnatti op terreinen US Open? 03 juni 2020

Over een week komt de ATP met een plan voor de rest van het seizoen. Dit weekend werd al duidelijk dat de US Open er alles wil aan doen om op 31 augustus te starten en in die redenering wordt nu overwogen het Masters Series-toernooi van Cincinnati (17 tot 23 augustus) ook in New York te houden. Het zou op het Billy Jean King National Tennis Center gespeeld worden, site van de US Open, waardoor de spelers drie à vier weken na mekaar niet van locatie moeten switchen. Ondertussen bevestigde de voorzitter van de Franse tennisbond dat Roland Garros eind september zeker zal plaatsvinden. (FDW)