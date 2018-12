Tennist Mertens tegen Barack Obama op Hawaï? 04 december 2018

Elise Mertens (WTA 12) heeft het invitatietoernooi 'Hawaï Tennis Open' toegevoegd aan haar voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 18 december vertrekt de net 24 geworden Limburgse naar het Amerikaanse eiland om er in de Blaisdell Arena van Honolulu als eerste reekshoofd aan te treden tegen onder meer Garbine Muguruza, Coco Vandeweghe, Genie Bouchard, Cici Bellis, Christina McHale en Kayla Day. Leuke bijkomstigheid is dat Mertens er ook een showdubbeltje mag spelen aan de zijde van Muguruza tegen mogelijk Barack Obama (moet nog bevestigd worden) en nog een hoogwaardigheidsbekleder in het kader van een evenement voor het goede doel. Het toernooitje vindt plaats van 21 tot en met 23 december waarna Mertens verder reist naar Brisbane, dat samen met Sydney, als officieel voorbereidingstoernooi op de Australian Open (14 januari) zal dienen. Ter herinnering: vorig jaar haalde Mertens de halve finale in Melbourne. (FDW)

