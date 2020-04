Exclusief voor abonnees Tennisfederaties komen met miljoenen euro's steunmaatregelen 17 april 2020

00u00 0

De USTA, de Amerikaanse tennisbond, heeft te kennen gegeven 18,4 miljoen euro opzij te zetten om het Amerikaanse tennis te steunen. Van spelers tot clubs, toernooien en officials, iedereen krijgt een deel van de koek. Eerder had de Franse Tennisfederatie al 25 miljoen euro veil voor hun tennisfamilie en zorgde de Britse tennisbond voor een steunpakket van 23 miljoen euro. Niet toevallig kunnen deze federaties allemaal buigen op de vetpotten van het grandslamtoernooi dat ze (normaal) organiseren. De USTA gaf al aan dat, als de US Open zal plaatsvinden (de start is voorzien op 31 augustus), het hulpfonds nog zal worden uitgebreid. (FDW)