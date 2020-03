Exclusief voor abonnees Tennis Vlaanderen pleit voor steunmaatregelen 17 maart 2020

Tennis Vlaanderen is de eerste sportfederatie die vraagt om steun van de overheid. Het sluiten van de tennisclubs, het opschorten van de tennislessen en het stopzetten van vrij tennis spelen, en dat tot minstens 3 april, zorgt voor een enorme impact. "In tegenstelling tot andere sporten hebben tennisclubs hun indoorfaciliteiten bovendien vaak in eigen beheer", verduidelijkt Tennis Vlaanderen-CEO Gijs Kooken. "De helft van de tennisclubs baat hun bars uit met eigen personeel of laat dat doen door externen. Wij zouden graag willen dat de maatregelen die de overheid neemt voor ondernemingen ook gelden voor tennisclubs en -vzw's. De hinderpremie bijvoorbeeld, daar zouden ze ook recht op moeten hebben. Of dat trainers die lesgeven in bijberoep ook kunnen rekenen op het overbruggingsrecht (voor zelfstandigen), daar is nu nog veel onduidelijkheid over. Pas op, als deze periode maar twee maanden zou aanslepen dan zou het nog kunnen meevallen voor de clubs, en zou mits wat creativiteit van de lesgevers ook daar een mouw aan gepast kunnen worden. Maar als de periode langer zal duren, dan komen de clubs in gevaar. Tennis Vlaanderen zal dan haar deel doen, maar we zouden dan ook graag zien dat de sportwereld dezelfde steun mag ontvangen als de andere sectoren." (FDW)

