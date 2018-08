Tennis Mertens virtueel zeker van de Masters 11 augustus 2018

00u00 0

Elise Mertens (WTA 15) speelde afgelopen nacht haar kwartfinale op de Rogers Cup in Montréal tegen Elina Svitolina (WTA 5), nadat ze donderdagnacht een matchpunt redde tegen Aryna Sabalenka (WTA 39) in haar 2-6, 7-6, 6-0-overwinning in de derde ronde. De partij duurde maar liefst twee uur en twaalf minuten en dat kwam Mertens goed uit, want de 20-jarige Wit-Russin had eerder op de dag al tweeënhalf uur nodig gehad om haar wedstrijd tegen Caroline Wozniacki (WTA 2) tot een goed einde te brengen. "Ik moest lang wachten vandaag en dat was niet makkelijk", zei Mertens na afloop. "Zij speelde bovendien heel sterk in de eerste set. Maar ik wist dat ik moest blijven vechten voor elk punt en op het einde kon ik dan ook zegevieren." Alleszins een uitstekende prestatie van Mertens die een prima zaak doet in de rankings. Niet alleen is ze virtueel het nummer veertien van de wereld met uitzicht op zelfs plaats nummer twaalf bij eindwinst in Canada, ze is voorlopig ook virtueel geplaatst voor de Masters in Singapore op het einde van het seizoen. Vanzelfsprekend komen er met Cincinnati en de US Open in de volgende weken nog belangrijke toernooien aan waar veel punten kunnen vergaard worden. Mertens kon bij winst afgelopen nacht tegen Svitolina - tegen wie ze op de Australian Open eerder dit jaar nog won - alvast uitkijken naar een halve finale tegen Sloane Stephens (WTA 3) of Anastasija Sevastova (WTA 19). "Ik ben heel blij met de manier waarop ik aan het tennissen ben", zei ze ook nog. "Mijn tennis is aan het verbeteren en ik begin het juiste ritme te vinden." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN