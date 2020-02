Exclusief voor abonnees Tennis kort 03 februari 2020

David Goffin (ATP 10), voor het eerst opnieuw in de top 10 sinds augustus 2018, is het tweede reekshoofd op de Open Sud de France. De Luikenaar heeft een bye in de eerste ronde in Montpellier en wacht dan op de Kazach Alexander Bublik (ATP 56) of de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 102)

