Exclusief voor abonnees Tennis kort 16 augustus 2019

00u00 0

Woensdagnacht verloor Nick Kyrgios (ATP 27) in de tweede ronde van Cincinnati met 7-6, 6-7, 2-6 van Karen Khachanov (ATP 9) en ging daarbij alweer zijn boekje te buiten. Niet alleen kreeg hij twee waarschuwingen van scheidsrechter Fergus Murphy, na afloop van de tweede set ging hij even naar het toilet om er twee rackets kapot te slaan - zodat hij geen derde 'warning' en gameverlies moest slikken -, terwijl hij na de nederlaag geen hand gaf aan de arbiter, hem uitschold en in zijn richting spuwde. De licht ontvlambare Australiër kreeg alvast een boete van 101.800 euro, terwijl de ATP verdere sancties gaat overwegen. Er hangt Kyrgios nog steeds een schorsing boven het hoofd nadat hij eerder dit jaar werd uitgesloten op het toernooi van Rome. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis