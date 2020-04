Exclusief voor abonnees Tennis kort 27 april 2020

Roland Garros zou nog een week opschuiven (27 september), om het samenvallen met de slotrit van de Tour de France in Parijs te ontlopen. De US Open, waarvan het weinig waarschijnlijk is dat die eind augustus in het zwaar getroffen New York zal kunnen plaatsvinden, zou zomaar in november door Indian Wells vervangen kunnen worden. (FDW)