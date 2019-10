Exclusief voor abonnees Tennis kort 30 oktober 2019

Geen Naomi Osaka meer in de Masters in Shenzhen. De Japanse trok zich terug omwille van een schouderblessure en werd gisteren vervangen door Kiki Bertens (WTA 10). De Nederlandse reserve deed meteen van zich spreken door het nummer 1 van de wereld Ash Barty met 3-6, 6-3, 6-4 te verslaan. In de andere poulewedstrijd klopte Belinda Bencic (WTA 7) Petra Kvitova (WTA 6) met 6-3, 1-6, 6-4. (FDW)

