TENNIS KORT 24 april 2018

In een Belgisch duel verloor Kimmer Coppejans (ATP 338) op de Challenger van Francavilla in de laatste kwalificatieronde met 6-3, 3-6, 6-4 van Joris De Loore (ATP 319). Coppejans werd echter opgevist als lucky loser en botst in de eerste ronde op eerste reekshoofd Ruben Bemelmans (ATP 107). Voor De Loore wordt het een duel tegen de Italiaan Gianluigi Quinzi (ATP 347). Arthur De Greef (ATP 288) geraakte in Italië niet voorbij de eerste ronde. Hij verloor met 7-5, 2-6, 6-1 van de Noor Casper Ruud (ATP 205). (WWT)

