Elise Mertens (WTA 21) heeft niet veel tijd om haar Fed Cup-weekend te verteren. Vandaag trekt ze al naar Doha, waar ze in de eerste ronde Katerina Siniakova (WTA 44) treft. Eerder dit jaar stonden de twee al tegenover elkaar in Sydney en toen trok de Limburgse in drie sets aan het langste eind. Bij winst wacht een onderonsje met tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 5)

