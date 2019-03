Exclusief voor abonnees Tennis Goffin naar achtste finale Miami? 26 maart 2019

Gisterenavond laat - het programma kreeg af te rekenen met een fikse regenbui - kwam David Goffin (ATP 20) op de baan voor zijn derde ronde op de Miami Open tegen Marco Cecchinato (ATP 16). Het was het vierde duel tussen de Belg en de Italiaan, waarbij de drie voorgaande ontmoetingen (2-1 Goffin) allemaal op gravel plaatsvonden. De Luikenaar was alleszins gebaat met een zege, niet alleen voor het mentale aspect maar ook omdat de achtste finale tegen Frances Tiafoe (ATP 34) of David Ferrer (ATP 155) een nog haalbaardere kaart leek. Bovendien speelde Goffin vorig jaar niet in Miami omwille van een oogblessure en kon hij nu dus wat ATP-punten schrapen met het oog op het gravelseizoen waarin hij wel wat te verdedigen heeft. Ook Elise Mertens kwam afgelopen nacht nog in actie, samen met Aryna Sabalenka, in de tweede ronde van het dubbelspel. (FDW)

