Exclusief voor abonnees TENNIS: Geen WTA Luxemburg 06 juni 2020

Hoewel het toernooi pas in de laatste week van het WTA-seizoen gepland staat (19-25 oktober) meldde de BGL BNP Paribas Luxemburg Open gisteren al dat het dit jaar niet zal plaatsvinden. De organisatie meent dat ze niet kan tegemoetkomen aan de vooropgestelde veiligheidseisen en coronamaatregelen. De installaties in het knusse Kockelscheuer zijn eerder klein, waardoor social distancing al een probleem zou zijn. Een domper, ook voor de uitgebreide Belgische kolonie. Elise Mertens, Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck waren vaste klanten de laatste jaren, terwijl ook Kim Clijsters graag in Luxemburg meedeed. In 1999 won ze er haar eerste WTA-titel. (FDW)