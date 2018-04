Ten vroegste op 22 april feest 04 april 2018

Club Brugge heeft nog minstens 4 matchen nodig om kampioen te spelen. Als AA Gent en Anderlecht het compleet laten afweten, kan het op 22 april op eigen veld tegen Standard al zover zijn. Kampioen op speeldag 5 van de play-offs, dat zou een record zijn. De vroegste landstitel in de play-offs was er in 2010 voor Anderlecht na 6 speeldagen, na een 1-2-zege op het veld van Club Brugge.