Ten Dam (CCC) stopt als profrenner

16 juli 2019

Laurens ten Dam stopt na dit seizoen met profwielrennen. De 38-jarige Nederlander begon zijn carrière in 2002 bij Rabobank en reed later voor onder meer Shimano, Lotto-Jumbo, Sunweb en CCC. In 2014 zette Ten Dam zijn meest opmerkelijke prestatie neer door als negende te eindigen in de Tour.