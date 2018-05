Temperatuur stijgt in 'Belgium's Got Talent' 04 mei 2018

00u00 0

Dat de temperatuur dit weekend weer boven de 20 graden gaat, is mogelijk aan 'Belgium's Got Talent' te danken. In de vierde studioshow zien we een zingende dragqueen, een zwoel latinduo en een Italiaanse paaldanser. Die laatste is Domenico, die het derde seizoen van de talentenjacht won en langskomt als special guest. Daarna volgen latindansers Leen (28) en Angelo (29). Al drie keer werden ze Belgisch kampioen in hun discipline, en nu gaan ze voor indrukwekkende lifts.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN