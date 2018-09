Telewerk met kwart gestegen 05 september 2018

00u00 0

Tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar is het aantal uren dat personeelsleden van thuis of vanop een andere locatie hebben gewerkt, met meer dan 25% toegenomen. Dat zegt hr-bedrijf Attentia. De populairste dagen zijn woensdag en vrijdag, goed voor respectievelijk 22,8 en 28,7% van de gespresteerde telewerkuren, terwijl maandag het minst gegeerd is (14,7%).