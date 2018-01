Televisie boven in Hollywood 26 januari 2018

De jaarlijkse uitklapcover van 'Vanity Fair' is er weer. Traditioneel pakt het Amerikaanse blad rond deze tijd - tussen de Golden Globes en de Oscars - uit met een Hollywood-nummer. Dit jaar is de centrale plaats op de front echter gereserveerd voor dames die op het kleine scherm furore maakten. Nicole Kidman en Reese Witherspoon schitterden in de serie 'Big Little Lies' en Oprah Winfrey is één van de machtigste tv-vrouwen van Amerika.

