Teleurgestelde Tommelein: "Hopelijk worden we niet rechts" 23 mei 2020

Met 61% mag Egbert Lachaert van een klinkende overwinning spreken. "Dit is een droomscenario", aldus de kersverse voorzitter. Scores van 20% opnieuw halen, vindt hij een mooi streefcijfer. "Op het gebied van economie moeten we weer marktleider zijn, maar tegelijkertijd moet het liberalisme een beweging zijn die brede lagen van de bevolking aanspreekt." Zijn grote uitdager was establishmentkandidaat Bart Tommelein. Hij strandde op 29%, een score die duidelijk teleurstelde. "Ik hoop dat Open Vld geen rechtse partij wordt", reageerde hij. Els Ampe kreeg uiteindelijk 7% van de stemmen achter zich, de onbekendere Stefaan Nuytten net geen 2%. (FME)