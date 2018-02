Teleurgestelde Loena Hendrickx 20ste na korte kür 22 februari 2018

"Vrijdag vecht ik nog harder", schreef Loena Hendrickx (18) gisteren op haar Instagram, zo'n kleine vijf uur nadat ze zich eenvoudig had gekwalificeerd voor de lange kür. Hendrickx benaderde in haar korte kür (55.16 ptn), op de muziek van Frozen van Madonna, wel haar persoonlijk record (57.54 ptn ) maar ze kwam lang niet zo uitgelaten van het ijs als haar broer Jorik donderdag. Dat had alles te maken met één foutje bij haar derde sprong. "Ik schoof wat weg bij de prik en miste zo mijn afzet waardoor ik niet in mijn draaiing kon komen. Ik maakte net dezelfde fout op het EK en dat mag eigenlijk echt niet gebeuren." Hendrickx staat nu 20ste in de tussenstand, zonder die fout had ze nu 14de gestaan, rekende ze. (VH)

