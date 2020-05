Exclusief voor abonnees Telenet vraagt en krijgt meeting met Pro League Over 23 miljoen... 22 mei 2020

00u00 0

Het ziet ernaar uit dat het laatste woord over het tv-contract nog niet is gezegd. De Pro League heeft een brief gestuurd naar de rechtenhouders - Telenet, Proximus en VOO - met de boodschap dat ze niet van plan is om een deel van het tv-geld voor het stopgezette seizoen 2019-2020 terug te storten. Het gaat over een som van 23 miljoen euro. Als de competitie 'door overmacht' niet kan worden uitgespeeld, dan is de Pro League niet verplicht om de rechtenhouders daarvoor te vergoeden. De duidelijkheid van de overheid kwam er op 6 mei, toen werd beslist dat er geen sportwedstrijden meer mochten plaatsvinden tot en met 31 juli. Daarop werd de competitie vorige week ook officieel stopgezet. Bij Telenet namen ze akte van die brief van de Pro League, maar dringen ze wel aan op een officiële meeting, zoals dat contractueel is vastgelegd bij conflicten. Anders zouden er gerechtelijke stappen volgen. De Pro League heeft intussen ingestemd met een gesprek. (KDZ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen