Telenet verdubbelt series in strijd met Netflix 20 november 2018

De strijd om de seriekijker wordt opgevoerd. Telenet gaat vanaf eind deze maand zijn Play-klanten extra verwennen met meer series om te kunnen concurreren met Netflix. In totaal zal het Play- aanbod aan internationale en lokale series verdubbelen tot circa 240. Dankzij het nieuwe contract met het Amerikaanse productiehuis HBO zal Telenet zowel alle seizoenen van oude series, zoals 'The Sopranos' of 'The Walking Dead', als nieuwe reeksen aanbieden. In ruil trekt het bedrijf wel de maandprijs op, van 10 naar 11,95 euro. Dat tarief geldt vanaf 26 november voor nieuwe klanten, voor de bestaande Play-klanten gaat de prijsverhoging pas in februari in. (FrD)