Telenet-topman ontkent insinuatie minister De Croo 31 juli 2018

Telenet-topman John Porter (foto) is absoluut 'not amused' over de insinuatie dat hij minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) aangeboden zou hebben om een glasvezelkabel aan te leggen in zijn thuisgemeente Brakel. De minister zei gisteren in deze krant dat "een CEO van een telecombedrijf" dat had gedaan. Op de vraag of het John Porter was, weigerde De Croo te reageren. Maar zijn lachende antwoord - "U gaat mij niks ontlokken" - doet wel het vermoeden rijzen. Tot woede van Porter. "Er is nooit aangeboden om in Brakel glasvezel aan te leggen, om welke reden dan ook, noch door de CEO van Telenet, noch door andere Telenet-medewerkers. Telenet beschouwt de insinuaties die gemaakt worden als volledig onterecht en misplaatst", klinkt het.

