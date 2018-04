Telenet-top verkiest overnames boven dividend 26 april 2018

Telenet is nog steeds niet van plan een dividend uit te keren. "Acquisities zijn altijd onze eerste voorkeur, ten tweede kan er een aandeleninkoop gebeuren en ten derde een uitkering van een dividend", gaf financieel directeur Birgit Conix gisteren te kennen op de aandeelhoudersvergadering. In februari kwam topman John Porter al met een gelijkaardige boodschap, maar hij voegde wel toe dat zo'n dividend in de loop van het jaar opnieuw overwogen kan worden. Het aandeel van de telecomoperator kreeg toen klappen. Beleggers rekenen dus op zo'n beloning. Telenet beseft naar eigen zeggen dat er een "belangrijke verwachting" in de markt is, "maar de raad van bestuur vindt het nu niet opportuun." Dat de overnamehonger van Telenet met mobiele operator Base en kabelaar SFR nog niet gestild was, bleek onlangs al. Topman Porter liet zich in een interview ontvallen 1,3 miljard euro over te hebben om de Waalse operator VOO in te lijven.

