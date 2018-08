Telenet test sprekend zappen 02 augustus 2018

00u00 0

Telenet gaat nog dit jaar bij 20.000 klanten een nieuwe decoder installeren. Meest opvallend is dat de klanten in staat zullen zijn om tegen hun afstandsbediening te praten. "Ik hou van Play Sports, verander het kanaal", gaf topman John Porter gisteren mee tijdens de toelichting van de kwartaalcijfers. Toch staat de technologie nog niet helemaal op punt, want de spraakgestuurde artificiële intelligentie heeft nog problemen met het Nederlands. Maar daar komt stilaan verandering in. Zo werd Googles 'assistant' onlangs in Nederland gelanceerd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN